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НОВОСТИ

В США призвали ввести санкции против закупок Китаем энергоносителей из России

09:20 27.07.2022 Источник: Интерфакс

Американский сенатор Марко Рубио предлагает США ввести санкции против закупок Китаем нефти и других энергоносителей из России, сообщает Bloomberg.

Сенаторы от Республиканской партии Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер представили во вторник законопроект, который вводит штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ в Китай из России.

Как заявил Рубио, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает действия России на Украине.

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