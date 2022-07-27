В США призвали ввести санкции против закупок Китаем энергоносителей из России
09:20 27.07.2022 Источник: Интерфакс
Американский сенатор Марко Рубио предлагает США ввести санкции против закупок Китаем нефти и других энергоносителей из России, сообщает Bloomberg.
Сенаторы от Республиканской партии Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер представили во вторник законопроект, который вводит штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ в Китай из России.
Как заявил Рубио, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает действия России на Украине.
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