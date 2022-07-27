Нетаньяху раскритиковал действия Лапида и Ганца в отношении России — ТВ
09:32 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России, заявив, что они ставят под угрозу безопасность страны. Об этом в среду сообщил 12-й канал израильского телевидения.
«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны выйти из этого кризиса, — приводятся слова Нетаньяху на сайте телеканала. — В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели».
По его словам, отношения между странами ухудшились из-за «сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия» политической элиты. В этом контексте бывший премьер-министр призвал Лапида и Ганца пересмотреть позицию, которую они занимают в отношении России. «Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», — добавил Нетаньяху.
В ответ на прозвучавшие заявления Ганц написал в «Твиттере», что «израильское правительство ведет себя ответственно и решительно, защищая интересы Государства Израиль и еврейского народа». В свою очередь пресс-секретарь Лапида отметил, что проблема, обозначенная бывшим премьер-министром, находится в ведении правительства, и для ее решения следует использовать правительственные каналы, а не «безосновательные заявления в СМИ».
Как отмечает телеканал, заявления Нетаньяху прозвучали на фоне возможной ликвидации в России Еврейского агентства для Израиля «Сохнут».
НОВОСТИ
- 09:20 27.07.2022
- В США призвали ввести санкции против закупок Китаем энергоносителей из России
- 09:05 27.07.2022
- Илон Маск прокомментировал планы России выйти из проекта МКС
- 09:00 27.07.2022
- Антоновский мост в Херсоне полностью закрыт для движения после удара со стороны ВСУ
- 22:40 26.07.2022
- США вышли на первое место в мире по выявленным случаям заражения оспой обезьян
- 22:00 26.07.2022
- Дебаты кандидатов на пост премьера Британии прервались из-за потерявшей сознание ведущей
- 21:20 26.07.2022
- Украина обратится к США по предоставлению «газового ленд-лиза» — премьер
- 20:40 26.07.2022
- Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву
- 20:00 26.07.2022
- Народная милиция ЛНР взяла под контроль Углегорскую ТЭС
- 19:20 26.07.2022
- Цена газа в Европе поднялась выше $2 100 за тыс. куб. м
- 18:40 26.07.2022
- Одобрение «Северного потока - 2» стало бы капитуляцией Европы — вице-канцлер ФРГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать