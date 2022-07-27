Нетаньяху раскритиковал действия Лапида и Ганца в отношении России — ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России, заявив, что они ставят под угрозу безопасность страны. Об этом в среду сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны выйти из этого кризиса, — приводятся слова Нетаньяху на сайте телеканала. — В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели».

По его словам, отношения между странами ухудшились из-за «сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия» политической элиты. В этом контексте бывший премьер-министр призвал Лапида и Ганца пересмотреть позицию, которую они занимают в отношении России. «Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», — добавил Нетаньяху.

В ответ на прозвучавшие заявления Ганц написал в «Твиттере», что «израильское правительство ведет себя ответственно и решительно, защищая интересы Государства Израиль и еврейского народа». В свою очередь пресс-секретарь Лапида отметил, что проблема, обозначенная бывшим премьер-министром, находится в ведении правительства, и для ее решения следует использовать правительственные каналы, а не «безосновательные заявления в СМИ».

Как отмечает телеканал, заявления Нетаньяху прозвучали на фоне возможной ликвидации в России Еврейского агентства для Израиля «Сохнут».