Боевые самолеты Китая могут начать регулярное патрулирование над Тайванем — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) могут приступить к регулярному патрулированию над территорией Тайваня в ответ на предполагаемый визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщила в среду китайская газета «Глобал таймс».

Как полагает ведущий комментатор, бывший главный редактор издания Ху Сицзинь, в случае если эта поездка Пелоси действительно состоится, он «ожидает увидеть военные самолеты НОАК над Тайванем, которые будут сопровождать американского чиновника».

«Это станет грандиозным прецедентом для начала патрулирования воздушного пространства острова армией КНР, что имеет гораздо большее значение, чем визит Пелоси», — подчеркнул Ху Сицзинь.

По его словам, «рано или поздно» боевая авиация ВМС НОАК войдет в пространство Тайваня. Подобный шаг, как уточнил комментатор, будет «законным и правильным жестом, демонстрирующим суверенитет Китая над островом». «Чтобы это сделать, нам нужна благоприятная возможность, которая позволит международному сообществу лучше понять, что действия материковой части КНР не провокация, а меры, принимаемые естественным путем», — пояснил Ху Сицзинь.

Таким образом, как считает бывший главный редактор газеты, попытки Соединенных Штатов пренебречь обязательствами по тайваньскому вопросу обернутся для них «крупными изменениями в Тайваньском проливе».

Как заявил во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, НОАК примет жесткие ответные меры, если Пелоси осмелится вопреки воле Пекина самовольно посетить остров Тайвань. Он подчеркнул, что Китай «не будет спокойно наблюдать за этим» и «обеспечит провал любых попыток внешнего вмешательства».