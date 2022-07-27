0
0
124
НОВОСТИ

Боевые самолеты Китая могут начать регулярное патрулирование над Тайванем — СМИ

10:05 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) могут приступить к регулярному патрулированию над территорией Тайваня в ответ на предполагаемый визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщила в среду китайская газета «Глобал таймс».

Как полагает ведущий комментатор, бывший главный редактор издания Ху Сицзинь, в случае если эта поездка Пелоси действительно состоится, он «ожидает увидеть военные самолеты НОАК над Тайванем, которые будут сопровождать американского чиновника».

«Это станет грандиозным прецедентом для начала патрулирования воздушного пространства острова армией КНР, что имеет гораздо большее значение, чем визит Пелоси», — подчеркнул Ху Сицзинь.

По его словам, «рано или поздно» боевая авиация ВМС НОАК войдет в пространство Тайваня. Подобный шаг, как уточнил комментатор, будет «законным и правильным жестом, демонстрирующим суверенитет Китая над островом». «Чтобы это сделать, нам нужна благоприятная возможность, которая позволит международному сообществу лучше понять, что действия материковой части КНР не провокация, а меры, принимаемые естественным путем», — пояснил Ху Сицзинь.

Таким образом, как считает бывший главный редактор газеты, попытки Соединенных Штатов пренебречь обязательствами по тайваньскому вопросу обернутся для них «крупными изменениями в Тайваньском проливе».

Как заявил во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, НОАК примет жесткие ответные меры, если Пелоси осмелится вопреки воле Пекина самовольно посетить остров Тайвань. Он подчеркнул, что Китай «не будет спокойно наблюдать за этим» и «обеспечит провал любых попыток внешнего вмешательства».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 27.07.2022
Поставки по «Северному потоку» упали до 20% от максимума из-за остановки еще одной турбины
0
28
11:00 27.07.2022
Врио главы Саратовской области предложил чрезвычайного посла РФ в КНР в качестве сенатора
0
42
10:48 27.07.2022
Сбер выдал более 6 миллиардов рублей в рамках ипотеки для IT-специалистов
0
67
10:32 27.07.2022
Не менее 36 ракет было выпущено по Херсонской области в ночь на среду
0
110
10:20 27.07.2022
Цена газа в Европе поднялась выше $2 300 за тыс. куб. м
0
120
10:00 27.07.2022
США может постичь судьба СССР, главная угроза для них исходит изнутри — Трамп
0
143
09:32 27.07.2022
Нетаньяху раскритиковал действия Лапида и Ганца в отношении России — ТВ
0
184
09:20 27.07.2022
В США призвали ввести санкции против закупок Китаем энергоносителей из России
0
203
09:05 27.07.2022
Илон Маск прокомментировал планы России выйти из проекта МКС
0
233
09:00 27.07.2022
Антоновский мост в Херсоне полностью закрыт для движения после удара со стороны ВСУ
0
227

Возврат к списку