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Не менее 36 ракет было выпущено по Херсонской области в ночь на среду

10:32 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 36 ракет было выпущено по Херсонской области в ночь на среду, большая часть из них были сбиты, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Три пакета летело, в каждом по 12, в общей сложности — это 36 ракет. Большую часть, конечно, сбили, но какая-то часть долетела», — сказал Стремоусов.

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