Сбер выдал более 6 миллиардов рублей в рамках ипотеки для IT-специалистов

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По данным аналитиков Домклик, с начала действия кредитной программы «Ипотека для IT» Сбер выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 млрд руб. Кроме того, в июле этого года правительство РФ внесло изменения в постановление, которые сделали программу доступной еще большему числу клиентов. В частности, был расширен перечень организаций, сотрудники которых могут оформить ипотеку для IT.

Теперь средний уровень заработной платы заемщика не менее, чем за три месяца, должен составлять более 100 тыс. руб., если место работы находится в городе с численностью до 1 млн человек. Ранее это правило распространялось на регионы численностью до 1 млн жителей.

Также ипотеку могут оформить сотрудники с доходом более 150 тыс. руб., если их место работы находится в городе-миллионнике: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде.

Ставка по такой программе начинается от 4,7% с учетом дисконта за сервис электронной регистрации от Домклик. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита составляет 18 млн руб. на максимальный срок до 30 лет.

«С момента запуска программы IT-ипотеки мы выдали более 6 млрд руб. ипотечных кредитов. Эти цифры говорят о привлекательности программы, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. – С внесением изменений в постановление правительства и расширением категории сотрудников, которые могут взять ипотеку на льготных условиях, я уверен, что еще больше IT-специалистов смогут приобрести себе новое жилье на выгодных условиях».