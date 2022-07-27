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НОВОСТИ

Поставки по «Северному потоку» упали до 20% от максимума из-за остановки еще одной турбины

11:05 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной газовой турбины. Об этом говорится в сообщении немецкого газотранспортного оператора Gascade.

«С 27.07.2022, 8 утра (09:00 мск — прим. ТАСС) 1,28 млн кубометров в час, или около 20% от максимальной пропускной способности „Северного потока“, было транспортировано по „Северному потоку“ в соответствии с заявками», — сказано в сообщении.

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