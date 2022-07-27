Поставки по «Северному потоку» упали до 20% от максимума из-за остановки еще одной турбины
11:05 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной газовой турбины. Об этом говорится в сообщении немецкого газотранспортного оператора Gascade.
«С 27.07.2022, 8 утра (09:00 мск — прим. ТАСС) 1,28 млн кубометров в час, или около 20% от максимальной пропускной способности „Северного потока“, было транспортировано по „Северному потоку“ в соответствии с заявками», — сказано в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:00 27.07.2022
- Врио главы Саратовской области предложил чрезвычайного посла РФ в КНР в качестве сенатора
- 10:48 27.07.2022
- Сбер выдал более 6 миллиардов рублей в рамках ипотеки для IT-специалистов
- 10:32 27.07.2022
- Не менее 36 ракет было выпущено по Херсонской области в ночь на среду
- 10:20 27.07.2022
- Цена газа в Европе поднялась выше $2 300 за тыс. куб. м
- 10:05 27.07.2022
- Боевые самолеты Китая могут начать регулярное патрулирование над Тайванем — СМИ
- 10:00 27.07.2022
- США может постичь судьба СССР, главная угроза для них исходит изнутри — Трамп
- 09:32 27.07.2022
- Нетаньяху раскритиковал действия Лапида и Ганца в отношении России — ТВ
- 09:20 27.07.2022
- В США призвали ввести санкции против закупок Китаем энергоносителей из России
- 09:05 27.07.2022
- Илон Маск прокомментировал планы России выйти из проекта МКС
- 09:00 27.07.2022
- Антоновский мост в Херсоне полностью закрыт для движения после удара со стороны ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать