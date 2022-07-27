Подмосковная Юнармия доставила гуманитарную помощь в ЛНР
11:30 27.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Наша команда из Московской области приехала с двумя целями —доставить гуманитарный груз и познакомиться с местными юнармейцами, пообщаться с ребятами и пригласить их в Подмосковье на наши мероприятия», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В делегацию регионального отделения Юнармии вошел заместитель начальника штаба Евгений Лукошников и руководители юнармейских отрядов из городских округов Московской области.
«Нас пригласили на ближайшие юнармейские слеты, которые будут проводиться в Подмосковье. Надеемся, что такие поездки в дальнейшем будут на постоянной основе. Это нужно для обмена опытом, долгого и крепкого сотрудничества», – отметил участник Военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия» Данил Нагорный из ЛНР.
Поездка организована Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональным штабом «Юнармия» Московской области при поддержке МЧС России и администраций городских округов региона.
Всероссийское движение «Юнармия» работает в Московской области с 2016 года. На сегодняшний момент численность участников движения в Подмосковье составляет более 38 тыс. человек, функционирует 61 местное отделение, все они состоят из 1097 юнармейских отрядов.
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