0
0
120
НОВОСТИ

Подмосковная Юнармия доставила гуманитарную помощь в ЛНР

11:30 27.07.2022

гумпо.jpg
Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
Делегация регионального отделения Юнармии Московской области посетила Луганскую народную республику. Рабочая группа от Подмосковья передала ЛНР более 2 тонн гуманитарной помощи.

«Наша команда из Московской области приехала с двумя целями —доставить гуманитарный груз и познакомиться с местными юнармейцами, пообщаться с ребятами и пригласить их в Подмосковье на наши мероприятия», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В делегацию регионального отделения Юнармии вошел заместитель начальника штаба Евгений Лукошников и руководители юнармейских отрядов из городских округов Московской области.

«Нас пригласили на ближайшие юнармейские слеты, которые будут проводиться в Подмосковье. Надеемся, что такие поездки в дальнейшем будут на постоянной основе. Это нужно для обмена опытом, долгого и крепкого сотрудничества», – отметил участник Военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия» Данил Нагорный из ЛНР.

Поездка организована Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональным штабом «Юнармия» Московской области при поддержке МЧС России и администраций городских округов региона.

Всероссийское движение «Юнармия» работает в Московской области с 2016 года. На сегодняшний момент численность участников движения в Подмосковье составляет более 38 тыс. человек, функционирует 61 местное отделение, все они состоят из 1097 юнармейских отрядов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 27.07.2022
Гражданам недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России
0
41
12:20 27.07.2022
В Москве выявили 3 673 случая заражения коронавирусом за сутки
0
65
12:05 27.07.2022
Американская военная база в сирийской провинции Хасеке подверглась обстрелу — САНА
0
91
12:00 27.07.2022
В России впервые с 22 апреля выявили более 9 000 заболевших ковидом за сутки
0
93
11:32 27.07.2022
МИД КНР выразил недовольство попытками США ввести санкции против поставок нефти РФ в Китай
0
153
11:20 27.07.2022
Более 120 человек погибли за три года в Индии при нападениях тигров
0
151
11:05 27.07.2022
Поставки по «Северному потоку» упали до 20% от максимума из-за остановки еще одной турбины
0
174
11:00 27.07.2022
Врио главы Саратовской области предложил чрезвычайного посла РФ в КНР в качестве сенатора
0
184
10:48 27.07.2022
Сбер выдал более 6 миллиардов рублей в рамках ипотеки для IT-специалистов
0
189
10:32 27.07.2022
Не менее 36 ракет было выпущено по Херсонской области в ночь на среду
0
248

Возврат к списку