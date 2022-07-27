В России впервые с 22 апреля выявили более 9 000 заболевших ковидом за сутки
12:00 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 027 против 6 183 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Более 9 000 заболевших в стране выявили впервые более чем за три месяца — с 22 апреля. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 18 554 036 случаев заражения.
Число летальных исходов возросло за сутки на 36 против 47 днем ранее, до 382 272. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 5 115 против 5 422 днем ранее, до 17 953 445.
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