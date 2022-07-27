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В Москве выявили 3 673 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 3 673 против 2 037 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 26 февраля, когда было выявлено 3 947 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 807 097 случаев заражения.

Число умерших из-за коронавируса в столице возросло, как и днем ранее, на 13 — до 44 419. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 753 — до 2 604 050.

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