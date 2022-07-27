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НОВОСТИ

Гражданам недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России

12:32 27.07.2022 Источник: Известия

Иностранцам и юрлицам из недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России. Соответствующий законопроект внесен в правительство (документ есть в распоряжении «Известий»). Как отмечают авторы инициативы, это станет хорошим ответом на санкционную политику западных стран.

В целом в Госдуме поддержали предложение, но подчеркнули необходимость четко определить, на кого будет распространяться закон. Стоит отметить, что с марта 2022 года в России уже действует особый временный контроль за такого рода сделками — правда, в этом случае речь идет о любом недвижимом имуществе. В кабмине сообщили, что инициатива направлена на проработку.

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