«Газпром» уведомил Eni, что сократит поставки газа с 34 до 27 млн кубометров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила в среду, что получит на 7 млн кубометров меньше российского газа.

«Газпром» сообщил, что сегодня поставит газ в объеме около 27 млн кубометров по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 34 млн кубометров, которые осуществлялись в последние дни, — говорится в заявлении компании. — Eni предоставит обновленную информацию в случае значительных изменений в объемах поставок, о которых сообщит «Газпром».

11 июля итальянская компания сообщала о снижении поставок с 32 млн кубометров в день до 21 млн кубометров, а спустя 10 дней — об их росте с 21 млн до 36 млн кубометров в сутки. 15 июня Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа примерно на 15%. В «Газпроме» это объясняли техническими проблемами, ставшими следствием действующих санкций.

25 июля «Газпром» сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии останется лишь одна турбина. В связи с этим, как говорится в сообщении германского газотранспортного оператора Gascade («Газкейд»), поставки российского газа по «Северному потоку» упали до примерно 20% от максимальной мощности.

Итальянские власти обещают, что к зимнему сезону, когда традиционно повышается потребление газа, хранилища будут заполнены на 90% и никаких особых мер по экономии не понадобится. В данный момент хранилища заполнены более чем на 70%. Днем ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил в Брюсселе, что к началу зимы страна будет «почти независима» от газовых поставок из России.