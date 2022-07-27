Филиппины решили не покупать у РФ вертолеты Ми-17, опасаясь санкций США
13:05 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Филиппин в прошлом месяце решило отказаться от покупки 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17, опасаясь возможных санкций США. Об этом в среду сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экс-министра национальной обороны республики Дельфина Лорензану, покинувшего свой пост 30 июня.
«Мы можем столкнуться с санкциями», — пояснил Лорензана, чьи слова приводит агентство.
Как отметил посол республики в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес, в случае закрытия сделки США могут ввести ограничительные меры против страны в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).
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