ВКС РФ уничтожили более ста ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области
13:20 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС России уничтожили более ста ракет к РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс») производства США ударом по складу боеприпасов в Днепропетровской области. Кроме того, ударом ликвидированы до 120 украинских военнослужащих, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США. Ликвидировано до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», — сказал он.
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