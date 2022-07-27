«Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько технически возможно — Песков
13:32 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильным связывать объем поставок российского газа в Европу с отменой санкций. Как заявил в среду журналистам представитель Кремля, «Газпром» поставляет столько газа, сколько возможно.
«Это совершенно неправильная увязка», — сказал Песков, комментируя предположения, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции.
«Газпром», который является поставщиком, поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно», — подчеркнул представитель Кремля. «Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки», — указал Песков. По его словам, «по мере того, как будут выполняться эти работы, „Газпром“, соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше».
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