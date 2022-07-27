Число поддельных денежных знаков в РФ во II квартале снизилось на 27%
14:00 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЦБ РФ во II квартале 2022 года обнаружил на 27% меньше поддельных денежных знаков, следует из сообщения регулятора.
«Во II квартале было обнаружено 6 тыс. 387 поддельных денежных знаков Банка России, что на 26,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8 тыс. 744)», — указал ЦБ.
Больше всего было выявлено поддельных пятитысячных банкнот (3 тыс. 908). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9), при этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 поддельных монет номиналом 5 рублей и одна монета номиналом 1 рубль.
По данным ЦБ, поддельных банкнот иностранных государств в II квартале выявлено 556 штук. Из них в апреле обнаружено 267 подделок, в мае — 50, в июне — 239. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (473). Поддельных банкнот евро обнаружено 81. Также были обнаружены поддельные китайские юани (2).
Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.
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