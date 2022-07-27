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НОВОСТИ

Литва запретила патриарху Кириллу въезд на свою территорию

14:12 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва запретила главе Русской православной церкви патриарху Кириллу въезд на территорию республики из-за его поддержки специальной военной операции России на Украине. Об этом в среду сообщил портал «Делфи» со ссылкой на литовский МИД.

«Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку [специальной военной операции России] запрещен въезд в Литву», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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