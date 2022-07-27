Через Днепр под Херсоном создадут паромные переправы на время восстановления моста
14:32 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Паромные переправы через Днепр будут организованы на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, поврежденного в ходе очередного обстрела в ночь на среду, движение по мосту планируется восстановить в ближайшее время, сообщил в эфире канала «Россия-1» замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас мы мост полностью закрыли, движение военных тут было вообще приостановлено. <…> Сейчас немного усложнилась доставка продуктов в Херсон. Но это вопрос временный, мы к этому готовы, готовятся паромные переправы», — сказал Стремоусов.
По его словам, движение по Антоновскому мосту будет восстановлено в ближайшее время.
«Мост находится в целости и сохранности, по нему даже можно проехать, но мы сейчас полностью приостановили движение в целях безопасности. Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо подтверждает, что мост будет в ближайшее время восстановлен», — пояснил он.
Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области после того, как регион вышел из-под контроля Киева. ВСУ уже неоднократно наносили удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс») по Антоновскому мосту через Днепр, в результате чего он получил повреждения. Ранее власти приняли решение ограничить движение по нему, запретив проезд грузовым автомобилям. После обстрела в ночь на 27 июля движение по мосту перекрыто вовсе, однако в военно-гражданской администрации заявили, что это не играет роли с военной точки зрения — только осложняет жизнь мирным жителям.
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