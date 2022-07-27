ВКС РФ уничтожили до 200 военных ударом по пункту дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве
15:00 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по территории бывшего завода железобетонных изделий и предприятия «Николаевстройтранс», уничтожив до 200 военных ВСУ в Николаеве. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия „Николаевстройтранс“ уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, было уничтожено более 20 единиц бронированной и специальной техники. «Потери противника составили до двухсот военнослужащих», — отметил Конашенков.
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