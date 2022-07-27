Офис президента засекретил указ Зеленского о лишении Коломойского гражданства Украины - СМИ
16:00 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Офис президента Украины отказался предоставить указ Владимира Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Об этом говорится в ответе офиса главы государства на запрос агентства Украинские Новости.
Офис Зеленского мотивировал отказ тем, что в указе содержится конфиденциальная информация. «Конфиденциальная информация согласно статье 6 закона Украины „О доступе к публичной информации“ относится к информации с ограниченным доступом», — говорится в ответе на запрос.
При этом в офисе подтвердили, что неопубликованные указы Зеленского № 502 и № 503 касаются прекращения гражданства Украины и принятия в гражданство.
Депутат Верховной рады Сергей Власенко 21 июля опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указаны Корбан, Коломойский и Рабинович. Источник в окружении Зеленского подтвердил украинскому изданию «Страна», что в документе приведен реальный список фамилий людей, у которых собираются отобрать украинские паспорта.
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