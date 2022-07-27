Новая волна фермерских протестов прокатилась по Нидерландам
16:12 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фермеры Нидерландов вновь протестуют в связи политикой правительства страны по вопросам экологии. На этот раз они заблокировали несколько автотрасс по всей стране, разбросав на них навоз, сено или мусор, сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По ее данным, в некоторых местах мусор и сено были подожжены. Согласно сведениям властей провинции Гелдерланд, на одну из дорог был высыпан асбест. Действия фермеров привели к большим пробкам.
На автотрассе рядом с городом Меппел на севере страны автомобиль съехал в кювет, пытаясь объехать препятствия. В результате инцидента никто не пострадал, а автомобиль был вытащен спасательными службами, сказали в полиции.
Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов считает, что фермеры зашли слишком далеко. «Протесты разрешены только в рамках закона, — заявили в ведомстве. — И в данном случае это не так. Это не способ решения проблем». В министерстве призвали фермеров вступить в диалог с властями, высказать свои обеспокоенности и поделиться идеями и соображениями, чтобы совместно выработать дальнейшие шаги.
Протесты фермеров продолжаются в Нидерландах с конца июня. Основное недовольство демонстрантов связано с правительственной политикой в отношении азота, которая направлена на защиту природы. Меры, предлагаемые властями, предполагают, что из 40-50 тыс. компаний около 11,2 тыс. будут вынуждены закрыться и еще 17,6 тыс. — значительно сократить производство.
НОВОСТИ
- 17:12 27.07.2022
- Клишас не исключил введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм
- 17:00 27.07.2022
- Siemens не выполняет ремонт неисправных двигателей для «Северного потока» — «Газпром»
- 16:58 27.07.2022
- СМИ: Сбербанк изменит стоимость уведомлений об операциях
- 16:51 27.07.2022
- Сбер стал выдавать больше кредитов по социально-значимым ипотечным программам
- 16:32 27.07.2022
- Создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможно — МИД РФ
- 16:00 27.07.2022
- Офис президента засекретил указ Зеленского о лишении Коломойского гражданства Украины - СМИ
- 15:32 27.07.2022
- Рецессия в еврозоне начнется во второй половине 2022 года, считает банк Goldman Sachs
- 15:12 27.07.2022
- Песков не уточнил, состоялись ли контакты Путина и Шредера
- 15:00 27.07.2022
- ВКС РФ уничтожили до 200 военных ударом по пункту дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве
- 14:32 27.07.2022
- Через Днепр под Херсоном создадут паромные переправы на время восстановления моста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать