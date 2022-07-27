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НОВОСТИ

Новая волна фермерских протестов прокатилась по Нидерландам

16:12 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фермеры Нидерландов вновь протестуют в связи политикой правительства страны по вопросам экологии. На этот раз они заблокировали несколько автотрасс по всей стране, разбросав на них навоз, сено или мусор, сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее данным, в некоторых местах мусор и сено были подожжены. Согласно сведениям властей провинции Гелдерланд, на одну из дорог был высыпан асбест. Действия фермеров привели к большим пробкам.

На автотрассе рядом с городом Меппел на севере страны автомобиль съехал в кювет, пытаясь объехать препятствия. В результате инцидента никто не пострадал, а автомобиль был вытащен спасательными службами, сказали в полиции.

Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов считает, что фермеры зашли слишком далеко. «Протесты разрешены только в рамках закона, — заявили в ведомстве. — И в данном случае это не так. Это не способ решения проблем». В министерстве призвали фермеров вступить в диалог с властями, высказать свои обеспокоенности и поделиться идеями и соображениями, чтобы совместно выработать дальнейшие шаги.

Протесты фермеров продолжаются в Нидерландах с конца июня. Основное недовольство демонстрантов связано с правительственной политикой в отношении азота, которая направлена на защиту природы. Меры, предлагаемые властями, предполагают, что из 40-50 тыс. компаний около 11,2 тыс. будут вынуждены закрыться и еще 17,6 тыс. — значительно сократить производство.

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