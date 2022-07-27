Создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможно — МИД РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание международного трибунала над украинскими неонацистами под эгидой ООН не представляется возможным. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками, — сказал Нечаев. — К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможным».