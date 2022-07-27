Siemens не выполняет ремонт неисправных двигателей для «Северного потока» — «Газпром»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». В результате на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии осталась только одна турбина, и прокачка газа была снижена. Об этом заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия-24».

«Еще в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили. <…> Остаются открыты вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других двигателей. Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем», — сказал он.

Для поддержания нужного давления на «Северном потоке» на компрессорной станции используются 6 газоперекачивающих агрегатов. При этом для поддержания плановой пропускной способности газопровода должны работать пять турбин, а одна — находиться в резерве, отметил Маркелов. Сейчас же на станции в работоспособном состоянии находится только один двигатель, а остальные имеют технические неисправности или достигли срока межремонтной наработки, добавил замглавы «Газпрома».