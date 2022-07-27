Клишас не исключил введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает разумной идею о введении наказания за непрофессионализм и некомпетентность, которые ведут к тяжелым последствиям для экономики и для граждан.

«Вернуть статью о вредительстве в том виде, как она была сформулирована еще в советском Уголовном кодексе, наверное, нельзя, потому что все равно будет конкуренция норм и конкуренция составов. Но мотивация [предложения о возвращении в УК нормы о вредительстве] понятна. Мы, конечно, поработаем с этим вопросом. Сама логика, что непрофессионализм и некомпетентность тоже должны быть наказуемы, мне кажется вполне разумной», — сказал сенатор на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что ранее с предложением о возвращении в УК РФ статьи за вредительство выступил член СПЧ Кирилл Кабанов, который прислал соответствующее письмо в комитет СФ по конституционному законодательству. «Я сказал, что логика в этом письме присутствует. И это предстоит специально обсудить как с юристами, так и с правозащитниками. Мне кажется актуальной постановка вопроса, не сам факт возвращения статьи о вредительстве, что, в общем-то, тоже нельзя исключить», — добавил Клишас.

По его словам, халатное отношение к своей работе, непрофессионализм и некомпетентность, «которые ведут к тяжелым последствиям для экономики и для граждан, отчасти выпадают из-под действия Уголовного кодекса».