СМИ: Сбербанк изменит стоимость уведомлений об операциях

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Стоимость уведомлений Сбербанка о банковских операциях изменится впервые за последние 20 лет. В зависимости от типа карты оплата составит 40 или 70 рублей в месяц, при этом у клиентов есть возможность снизить эти затраты и даже получать услугу бесплатно, сообщает Газета.ру. В банке необходимость изменения тарифов объясняют возросшим количеством транзакций и расширением функциональности сервиса уведомлений. По мнению экспертов, возросшая плата за услугу положительно скажется на состоянии конкурентной среды в российской банковской сфере.

Несмотря на подорожание услуги, в Сбербанке уведомления все равно будут стоить на уровне других банков или дешевле. Так, в «Альфа банке» и «Открытии» стоимость услуги уведомлений составляет 99 руб. В ВТБ и банке «Тинькофф» получение сообщений об операциях обойдется в 59 руб. ежемесячно, в Райффайзенбанке – в 60 руб., клиенты «Почта банка» тратят по 69 руб.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота обращает внимание на рост издержек российских банков, в особенности в категории высокотехнологичных услуг, где банки используют услуги электронной связи, коммуникационное и серверное оборудование. «Очевидно, что стоимость таких услуг должна была вырасти для клиентов. Несмотря на рост издержек, оперативное информирование клиентов о совершенных операциях в текущих условиях обретает высший приоритет», – отметил эксперт.