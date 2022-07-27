Страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ к 5 декабря — Reuters

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Об этом сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя объединения.

«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — заявил источник.