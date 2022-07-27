Страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ к 5 декабря — Reuters
17:40 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Об этом сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя объединения.
«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — заявил источник.
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