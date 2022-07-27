Андрей Воробьев на встрече с Михаилом Мишустиным предложил новую меру поддержки семеноводства

17:52

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Председатель правительства РФ, губернатор Московской областии министр сельского хозяйства РФпосетили один из крупнейших в Подмосковье тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта и фермерское хозяйство, где в рамках федеральной программы вывели два отечественных сорта картофеля. Участники встречи обсудили перспективы развития сельскохозяйственной отрасли, в том числе семеноводческой деятельности.

«Вопросы семеноводства, селекции в сельском хозяйстве сейчас должны стать приоритетными, как раньше это было в импортозамещении овощей в целом. Когда в 2014 году против России вводились первые санкции, была разработана специальная программа, позволившая увеличить производство отечественных овощей практически вдвое. Каждый год было увеличение. Но, конечно же, очень важно - кроме наращивания такого объема производства - заниматься селекцией, семеноводством. Сейчас этому нужно уделить такое же внимание», - сказал Михаил Мишустин.

Подмосковье занимает второе место в стране по производству овощей закрытого грунта. В 2022-м году планируется собрать порядка 122 тыс. тонн урожая, а в 2014 этот показатель был равен 5,9 тыс. тонн.

«У нас 170 га теплиц сейчас работает, к концу года будет 220 га. Рекорд у Липецкой области – 270 га. Мы будем бороться за 1 место по закрытым грунтам. Деньги, которые дала федерация, окупились и вернулись через НДС в течение 36 месяцев. Мы полностью вернем свою помощь в 2025 году через НДФЛ, налог на имущество. Это, конечно, очень важно для отдаленных территорий, потому что это огромное количество рабочих мест. Причем мест, в том числе, очень технологичных. Вот ребята ищут специалистов – агрономов, технологов по всей стране, приглашают из других стран для того, чтобы максимально эффективно работало производство», - сказал Андрей Воробьёв.

Тепличный комплекс ООО «Агрокультура Групп» является самым крупным инвестпроектом в сельскохозяйственной отрасли на территории Московской области. За период с 2014 г. по 2021 г. в г.о. Кашира в 5 этапов построены теплицы по выращиванию овощей в закрытом грунте. Их общая площадь на сегодняшний день составляет порядка 100 га, из которых 35 га заняты огурцом, 48 га - томатом, на остальных гектарах выращивают перцы, баклажаны, ягоды (клубнику, ежевику), салат и зелень. Мощность предприятия составляет 75 тыс. тонн овощей в год. Там работают более 1,6 тыс. человек.

Компания получила компенсацию части прямых понесенных затрат по капитальному строительству теплиц в размере – более 1868 млн. рублей, в том числе порядка 173 млн. рублей - из регионального бюджета. А также компенсацию почти в 2 млрд. рублей на возмещение части остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным на создание тепличных комплексов из областного бюджета.

Для сельхозпроизводителей в регионе работают различные меры поддержки. Ознакомиться с ними можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году «Агрокультура Групп» возглавила рейтинг агропромышленного комплекса Московской области. В 2021-м в их теплицах выращено 62 тыс. тонн овощей, в том числе 36,8 тыс. тонн – огурцов, 24,1 тыс. тонн – томатов. 90% продукции поставляется в Московскую область и Москву, 10% – в другие субъекты РФ. Она реализуется через оптовые компании и федеральные торговые сети.

В октябре в Подмосковье завершается реализация еще двух крупных инвестиционных проектов по выращиванию овощей защищенного грунта: ООО «ТК Подмосковье» – 1 очередь (г.о. Воскресенск) и ООО «Луховицкие овощи» общей площадью почти 50 га и годовой мощностью производства 41,7 тыс. тонн.

Также на территории г.о. Кашира расположено фермерское хозяйство «Седек». Основным направлением его работы является семеноводство сортов картофеля отечественной селекции с использованием метода отбора клонов и микроклонального размножения, внедрение в севооборот диетических сортов с цветной мякотью и производство биологических семян картофеля для семенного размножения.

На площади 150 га ежегодно выращиваются элитные сорта (более 100 образцов). Изучается их продуктивность, устойчивость к болезням, вредителям и повреждениям, формирование раннего товарного урожая и сохранность в период зимнего хранения. В собственной лаборатории микроклонального размножения ведется производство микрорастений и микроклубней картофеля.

834 га фермерского хозяйства отведено под пшеницу, 40 га занимает селекционный центр. Общая площадь сельхозземель – более 1 тыс. га. Там также расположено картофелехранилище площадью 5 тыс. кв. метров, зернохранилище, сортировочные и фасовочная линии.

Средняя урожайность семенного картофеля – 22-25 тонн с 1 га, зерновых – 30 центнеров с га.

Участники встречи осмотрели теплицы, где выращивают микроклубни картофеля из микрорастений, огурцы, томаты и бахчевые, а также обсудили перспективы развития семеноводческой деятельности.

Андрей Воробьев внес предложение о введении новой меры поддержки - возмещение 50% затрат на приобретение оборудования для подготовки семян.

«Мы тоже помогаем компаниям – 253 млн. на семеноводство даем. Но необходимо масштабирование. Хотелось бы, чтобы по образу и подобию теплиц была программа по компенсации капексов. Предприятиям необходимо закупить супертехнологичное оборудование, потому что каждый клубень они калибруют. Тогда они закупят современные машины и будут производить миллионами», - сказал Андрей Воробьев.

Председатель Правительства РФ поддержал инициативу губернатора Подмосковья: «Я думаю, что именно так мы и поступим. Сейчас примерно 20% компенсируем по овощам, соответственно, рассмотрим вопрос, чтобы дорастить до 50% возмещение на приобретение оборудования. Сегодня мы это решение предварительно приняли».

Два подмосковных предприятия, среди которых фермерское хозяйство «Седек», являются участниками федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017 –2030 гг. За счет грантов в размере 188,7 млн. рублей, полученных в 2018 - 2020 гг., были созданы три сорта картофеля отечественной селекции - «Евпатий» («Озёры»), «Взрывной» и «Триумф» («Седек»). Кроме этих предприятий на территории региона ещё 12 организаций занимаются производством семенного картофеля.

В этом году запущена региональная программа поддержки строительства картофеле- и овощехранилищ. К 2023-му объем хранения будет увеличен на 150 тыс. тонн.

В Московской области производством картофеля занимаются 75 предприятий и фермерских хозяйств. В 23 муниципалитетах на площади 12,8 тыс. га (средняя посевная площадь за 5 лет) ежегодно производится сельхозпродукция в пределах 360 тыс. тонн. Посадочным материалом предприятия Подмосковья обеспечивают себя полностью. Из 70 тыс. тонн семян картофеля, произведенных в регионе, 33 тыс. тонн - сертифицированные (19% от общероссийского производства данной категории семян), идущие на реализацию в другие регионы РФ.

В этом году производство сертифицированных семян картофеля прогнозируется увеличить на 20% и довести до 40 тыс. тонн с ежегодной динамикой увеличения производства на 5-7 тыс. тонн до 2025 г. В области работают 6 лабораторий по клонированию микрорастений для производства миниклубней, одна лаборатория находится в стадии строительства.