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НОВОСТИ

В России на на 61,8% снизился выпуск легковых автомобилей - Росстат

19:15 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпуск легковых автомобилей в РФ по итогам I полугодия снизился на 61,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 281 тыс. единиц, следует из данных Росстата.

Непосредственно в июне этого года производство снизилось на 89% в годовом выражении, до 13,42 тыс. единиц. Относительно мая 2022 года выпуск автомобилей в июне вырос в 3,6 раза.

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