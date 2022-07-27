В России на на 61,8% снизился выпуск легковых автомобилей - Росстат
19:15 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Непосредственно в июне этого года производство снизилось на 89% в годовом выражении, до 13,42 тыс. единиц. Относительно мая 2022 года выпуск автомобилей в июне вырос в 3,6 раза.
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