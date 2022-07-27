Блинкен: Я ожидаю, что ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел
21:55 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я ожидаю, что ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел впервые с начала [специальной военной операции на Украине — прим. ТАСС]», — сказал он. Блинкен отметил, что хотел бы «затронуть вопросы, представляющие наибольший интерес для нас — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер». Госсекретарь США сообщил, что намерен обсудить в разговоре сделку по поставкам зерна с Украины. Он также заверил, что «это не будут переговоры об Украине».
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