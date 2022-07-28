Телемедициной готовы пользоваться 80% россиян - опрос
08:35 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени», заявил, что телемедицина развивается во всем мире, и сфера ее применения будет только расширяться, но подходить к этому нужно очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не навредить пациенту.
Согласно результатам опроса, почти каждый пятый опрошенный россиянин (17%) когда-либо пользовался телемедицинскими услугами. Чаще всего это были люди в возрасте от 18 до 34 лет (27-29%), мужчины (20%, среди женщин — 15%).
До 80% россиян отметили, что готовы получать те или иные медицинские услуги в формате телемедицины — это на 19 п. п. больше, чем в 2017 году (61%). Больше половины (56%) сообщили, что готовы в удаленном формате получать результаты анализов и диагностики, 53% — экстренную консультацию врача, 52% готовы использовать телемедицинские сервисы для получения плановых и повторных консультаций врачей. Также почти каждый второй опрошенный (46%) готов использовать удаленный формат для нахождения на постоянном наблюдении врача, например, при диабете или сердечных заболеваниях. Реже (37%) готовы на дистанционное послеоперационное наблюдение. При получении телемедицинских услуг россияне отдают предпочтение консультациям по видео. Так, среди тех, кто готов получать медицинские услуги в удаленном формате, 41% хотели бы получать их онлайн в формате видеозвонка с врачом (41%), реже — по обычному телефону (27%) или в текстовом чате (22%).
Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в июне 2022 г. Опрошено 1600 человек 18 лет и старше в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
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