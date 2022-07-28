Большинство японских компания пострадали от цен на энергоресурсы
08:40 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
О прямом негативном воздействии данного фактора заявили около 48,2% опрошенных фирм. Еще 44,5% респондентов указали на косвенное влияние. Больше всего пострадали транспортные и логистические компании, операторы складов, сферы сельского и лесного хозяйства, рыболовства, обрабатывающей промышленности, строительства и розничной торговли.
Почти половина компаний (49,5%) старается справляться с ростом цен на энергоресурсы за счет экономии электроэнергии. Около 21,8% вынуждены поднимать цены на предлагаемые товары и услуги. Более 70% опрошенных считают, что период высоких цен на нефть и СПГ продлится один год или больше.
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