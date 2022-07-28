Байден подтвердит Си Цзиньпину, что изменений в американской политике «одного Китая» нет - Кирби

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, как ожидается, подтвердит, что изменений в американской политике «одного Китая» нет. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я уверен, что в той или иной форме он подтвердит, что нет никакого изменения в приверженности Америки политике „одного Китая“, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.