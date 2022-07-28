Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн украинской пшеницы — Reuters

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Египта освободили ряд компаний от их обязательств по поставкам пшеницы с Украины, закупленной еще в декабре прошлого года. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на два источника.

По данным агентства, Главное управление по поставкам товаров (GASC) Египта освободило компании Nibulon и Inerco от их контрактных обязательств по отправке четырех партий пшеницы, несмотря на отсутствие в договорах пункта о форс-мажоре. Четыре партии пшеницы были закуплены в декабре 2021 года по цене от 346 до 360 долларов США за тонну, включая стоимость доставки, пишет Рейтер со ссылкой на трейдеров. При этом в апреле текущего года Египет платил за тонну около 494,3 доллара. Пятый груз застрял в украинском порту Черноморск, но, как ожидается, будет отправлен после разрешения руководства порта.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, ежегодно закупая за рубежом порядка 11-13 млн тонн, что составляет лишь половину потребностей страны. Другая половина обеспечивается за счет внутреннего производства. Основными экспортерами в страну являются Россия и Украина. Военные действия на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и Евросоюза, повлекли за собой нарушения ключевых цепочек поставок зерна.