Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым военным столкновениям с США

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР «полностью готова к любым военным столкновениям с США». Об этом, как сообщило в четверг агентство Рёнхап, заявил лидер страны Ким Чен Ын в своей речи по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны (1950–1953 гг.).

«США ошибочно называют все наши повседневные действия провокациями и угрозами и при этом сами проводят крупномасштабные совместные учения, серьезно угрожающие нашей национальной безопасности. Это буквально бандитское поведение, которое подталкивает отношения между КНДР и США к конфликту, причем к необратимому», — сказал он. По его словам, вооруженные силы КНДР в связи с этим полностью готовы к реагированию на любой кризис, и ее силы ядерного сдерживания также готовы использовать свою мощь «точно и быстро» в соответствии со своей миссией,

Помимо этого, Ким Чен Ын сказал, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР. «Если южнокорейский режим и военные бандиты думают напасть на нас и полагают, что они могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи превентивно, основываясь на определенных военных средствах или методах, они ошибаются», — заявил лидер КНДР.