Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
09:32 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Красноярск — Енисейск в Красноярском крае, в результате чего два человека погибли, еще восемь пассажиров автобуса, среди которых ребенок, пострадали, говорится в сообщении телеграм-канала ГУ МВД по краю.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:05 28.07.2022
- Группа бывших республиканцев и демократов создает «третью» политическую партию в США
- 10:00 28.07.2022
- США готовы пойти на «экстраординарные шаги» для освобождения Уилана и Грайнер — Белый дом
- 09:20 28.07.2022
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым военным столкновениям с США
- 09:05 28.07.2022
- Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн украинской пшеницы — Reuters
- 09:00 28.07.2022
- Байден подтвердит Си Цзиньпину, что изменений в американской политике «одного Китая» нет - Кирби
- 08:40 28.07.2022
- Большинство японских компания пострадали от цен на энергоресурсы
- 08:35 28.07.2022
- Телемедициной готовы пользоваться 80% россиян - опрос
- 21:55 27.07.2022
- Блинкен: Я ожидаю, что ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел
- 21:15 27.07.2022
- Представлять ООН в "зерновом центре"в стамбуле будет бывший конт-адмирал Береговой охраны США
- 19:24 27.07.2022
- Депутат Госдумы предложила банкам дать льготу на оплату уведомлений по операциям для социально уязвимых категорий клиентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать