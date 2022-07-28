Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Красноярск — Енисейск в Красноярском крае, в результате чего два человека погибли, еще восемь пассажиров автобуса, среди которых ребенок, пострадали, говорится в сообщении телеграм-канала ГУ МВД по краю.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок», — говорится в сообщении.