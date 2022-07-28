0
0
23
НОВОСТИ

США готовы пойти на «экстраординарные шаги» для освобождения Уилана и Грайнер — Белый дом

10:00 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация готова пойти на «экстраординарные шаги», чтобы добиться освобождения находящихся в РФ под стражей американцев, представленные Москве предложения на этот счет не предполагают каких-либо контактов с участием президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил в среду на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Отмечу, что президент и его помощники готовы пойти на экстраординарные шаги, чтобы вернуть наших граждан домой. Мы продемонстрировали это в случае с Тревором Ридом. Именно это мы делаем и здесь. События активно развиваются прямо сейчас», — сказал Кирби. Он заверил, что американский лидер «регулярно получает информацию о ходе переговоров относительно освобождения Бриттни [Грайнер] и Пола [Уилана]».

Кирби был задан вопрос о том, нужно ли Байдену непосредственно включиться в данные консультации. «Мне нечего сказать о каких-либо контактах, касающихся президента. Мы считаем, что это серьезное предложение. Мы хотим, чтобы и россияне отнеслись к нему серьезно», — ответил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 28.07.2022
Группа бывших республиканцев и демократов создает «третью» политическую партию в США
0
16
09:32 28.07.2022
Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
0
81
09:20 28.07.2022
Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым военным столкновениям с США
0
109
09:05 28.07.2022
Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн украинской пшеницы — Reuters
0
157
09:00 28.07.2022
Байден подтвердит Си Цзиньпину, что изменений в американской политике «одного Китая» нет - Кирби
0
143
08:40 28.07.2022
Большинство японских компания пострадали от цен на энергоресурсы
0
169
08:35 28.07.2022
Телемедициной готовы пользоваться 80% россиян - опрос
0
155
21:55 27.07.2022
Блинкен: Я ожидаю, что ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел
0
708
21:15 27.07.2022
Представлять ООН в "зерновом центре"в стамбуле будет бывший конт-адмирал Береговой охраны США
0
572
19:24 27.07.2022
Депутат Госдумы предложила банкам дать льготу на оплату уведомлений по операциям для социально уязвимых категорий клиентов
0
650

Возврат к списку