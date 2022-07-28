США готовы пойти на «экстраординарные шаги» для освобождения Уилана и Грайнер — Белый дом
10:00 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация готова пойти на «экстраординарные шаги», чтобы добиться освобождения находящихся в РФ под стражей американцев, представленные Москве предложения на этот счет не предполагают каких-либо контактов с участием президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил в среду на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Отмечу, что президент и его помощники готовы пойти на экстраординарные шаги, чтобы вернуть наших граждан домой. Мы продемонстрировали это в случае с Тревором Ридом. Именно это мы делаем и здесь. События активно развиваются прямо сейчас», — сказал Кирби. Он заверил, что американский лидер «регулярно получает информацию о ходе переговоров относительно освобождения Бриттни [Грайнер] и Пола [Уилана]».
Кирби был задан вопрос о том, нужно ли Байдену непосредственно включиться в данные консультации. «Мне нечего сказать о каких-либо контактах, касающихся президента. Мы считаем, что это серьезное предложение. Мы хотим, чтобы и россияне отнеслись к нему серьезно», — ответил он.
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