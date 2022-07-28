Группа бывших республиканцев и демократов создает «третью» политическую партию в США
10:05 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа бывших представителей Республиканской и Демократической партий США создает политическую партию, которая, по их замыслу, должна стать третьей политической силой в стране, сообщило в среду агентство Рейтер.
Новая партия получила название Forward («Вперед»), ее председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Основатели партии надеются, что их политическое объединение станет жизнеспособной центристской альтернативой республиканцам и демократам.
Создатели партии видят своими основными целями «вдохнуть новую жизнь в справедливую, процветающую экономику» и «дать американцам больше выбора во время голосования и большую уверенность в правительстве, которое работает».
Стартовый бюджет партии составит 5 млн долларов. Новое политическое объединение планирует завершить регистрацию и участвовать вместе с республиканцами и демократам в выборах во всех 50 штатах в 2024 году.
Основатели нового политического движения полагают, что «рекордное число американцев» в настоящее время хотят формирования третьей политической партии, способной предоставить альтернативу расколотому американскому обществу. Как отмечает агентство, пока неясно, сможет ли Forward оказать какое-либо влияние на двухпартийную политическую систему США, и политические эксперты скептически относятся к перспективам партии.
С середины XIX века в США сложилась двухпартийная система. Другие партии не играют заметной роли в жизни страны и малоизвестны широкой публике, хотя на федеральном уровне действует еще около 40 национальных политических объединений и столько же на уровне регионов. Они известны как «третьи» или «малые» партии, а их кандидатов на выборах называют «сторонними кандидатами». Наиболее авторитетными из них считаются три: Конституционная, Партия «зеленых» и Либертарианская.
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