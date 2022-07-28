Ресурс образа Зеленского полностью исчерпан Западом — Захарова

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ресурс сформированного Западом образа президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан, мировая аудитория больше не воспринимает его. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что в западных медиа стала активнее фигурировать супруга украинского лидера Елена Зеленского. «[Ее] визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна — Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД пояснила, что «военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы», а сформулировать «новый формат общения» на Западе так и не смогли. «Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают», — резюмировала дипломат.