Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей будут обсуждаться публично — Володин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы планируют организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и выйти на их рассмотрение в ходе осенней сессии. Об этом журналистам в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты», — отметил Володин.

Он напомнил, что один законопроект на эту тему уже был внесен в Думу ранее в июле. Авторами выступили депутаты Госдумы Ольга Алимова, Алексей Корниенко, Нина Останина (все от КПРФ), Николай Бурляев, Яна Лантратова (оба от «Справедливой России — За правду») и Алексей Журавлев (фракция ЛДПР). Проектом предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные ценности и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей. Также авторы документа предлагают установить запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения «на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».

«Знаю, что председатель комитета по информационной политике Александр Евсеевич Хинштейн подготовил законопроекты, которые сейчас проходят согласование в правительстве», — добавил Володин.

Ранее Хинштейн сообщил, что думский комитет по информполитике предлагает запретить пропаганду нетрадиционных ценностей в СМИ, интернете и кино безотносительно к возрасту аудитории. По его словам, также в комитете предлагают установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая в настоящее время касается только наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. При этом депутат отметил, что в осеннюю сессию Госдумы комитет будет готов провести «открытое обсуждение» инициатив.

В начале июля Володин заявил в своем телеграм-канале, что считает правильным ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей в России.