Андрей Воробьев: 95% региональных и муниципальных услуг в Подмосковье переведены в электронный вид

10:25

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областив интервью на радио Sputnik рассказал о том, насколько цифровизация делает удобнее жизнь людей, упрощает работу бизнеса и власти.

«Наша задача – так оказывать региональные и муниципальные услуги, а у нас их 380, чтобы человеку не надо было выходить из дома. И мы видим, насколько востребована эта работа, получаем положительные отзывы. Всегда находим поддержку коллег на федеральном уровне, - сказал Андрей Воробьёв. - Раньше нужно было приходить в МФЦ, а сейчас мы видим, что люди предпочитают региональный портал. А если старшее поколение не до конца может разобраться, то в каждом МФЦ мы им обеспечили помощь. Поэтому главная цель – удобство, комфорт всего того, что тебя окружает. Рождение ребенка, регистрация брака, разрешение на стройку, отчет контрольным органам – все это сегодня можно получать в «цифре», также как заказывать по интернету пиццу или любую другую необходимую тебе вещь».

В Московской области можно получить более 120 федеральных услуг, в том числе МВД и Росреестра. Самая востребованная - регистрация сделок с недвижимостью. А большинство региональных и муниципальных услуг предоставляются онлайн.

К 1 сентября многодетные родители получат на свои банковские карты выплаты в размере 3 тысяч рублей, а семьи с детьми-инвалидами - по 17 тысяч. Также не надо теперь ходить в поликлиники за медицинскими справками для учащихся – они поступают в личный кабинет регионального портала. Всего сейчас в проактивном режиме в регионе оказывают 14 услуг.

«Например, пенсионеры, у которых низкие доходы, получают доплату на свой счет автоматически. Или жилищно-коммунальные услуги - у нас почти 2,5 млн льготников, льготы составляют от 50 до 100 процентов, и сейчас людям просто приходит СМС с оповещением», - рассказал Андрей Воробьёв.

Благодаря «цифре в Подмосковье максимально упростили процесс получения документов на новорожденных. Губернатор подчеркнул, что молодым матерям даже не придется выходить из палаты роддома.

«Это 14 документов, среди которых - свидетельство о рождении, ИНН, полис ОМС, СНИЛС, прикрепление к поликлинике, постановка на очередь в детский сад, маткапитал, регистрация брака, регистрация установления отцовства. Сейчас это можно делать из палаты, даже не спускаясь вниз», - сообщил Андрей Воробьёв.

Ветеранам труда, которые собираются выходить на пенсию, также не нужно бегать по кабинетам и сидеть в очередях, собирая различные справки

«Мы видим доход семьи, статус того, кто обращается и, в случае, если вы соответствуете этой категории, вам приходит СМС - система сама узнает, что человек стал пенсионером и положена ли ему льгота. Вам остается только одно - нажать «ОК», что ознакомлены. Но даже если этого не сделаете, льгота будет начислена автоматически», - прокомментировал Андрей Воробьёв.