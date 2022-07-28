Байден намерен переизбираться в 2024 году, несмотря на данные соцопросов — Белый дом
11:00 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года, несмотря на результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие, что 75% сторонников Демократической партии не хотят видеть его кандидатом. Это дала понять в среду на брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер.
Ее попросили прокомментировать обнародованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телеканала Си-эн-эн, согласно которым только 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение Байдена в 2024 году. «Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано», — ответила на это Жан-Пьер.
Неделю назад исследовательская служба Квиннипэкского университета сообщала, что против участия Байдена в президентской гонке 2024 года выступали 54% сторонников Демократической партии. Снижение поддержки главы государства в его партии происходит на фоне падения его популярности в стране. На прошлой неделе данный показатель сократился до 36%, что стало самым низким уровнем за 19 месяцев его работы в Белом доме. Одной из причин является рост стоимости жизни в США. В июне инфляция достигла 40-летнего максимума — 9,1% в годовом исчислении.
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