Андрей Воробьев: В Подмосковье 260 семей готовы принять у себя детей из ДНР и ЛНР

11:02

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областив интервью на радио Sputnik рассказал, как взять под опеку детей из Донбасса. В Подмосковье работает горячая линия 122, позвонив на которую, можно получить основную информацию. Выбор приемной семьи остается за ребенком - для этого проводят собеседования, устраивают общение по видеосвязи.

«Понятно, что каждый ребенок требует особого внимания, в том числе и материальных затрат. В Московской области предусмотрены ежемесячные выплаты и другая социальная поддержка, чтобы родители могли уделить больше времени и внимания детям», - сказал Андрей Воробьёв.

260 семей готовы принять у себя 390 детей из ДНР и ЛНР, в том числе с инвалидностью. Предварительно они прошли подготовку в Школе приемных родителей. Сейчас в подмосковные семьи устроен 61 ребенок из ДНР. Все дети записаны в детские сады, школы, поступают в колледжи, техникумы, уже выбрали кружки и секции.

Также губернатор рассказал, что беженцы, имеющие на руках только украинские паспорта, могут быстро оформить в Подмосковье документы для устройства на работу.

«Мы открыли Консультационный центр в Одинцове. Предполагали, что там может быть 200-300 обращений в сутки, но видим, что, например, за последние 3 дня в него приходят по 1500 человек. Приходят, чтобы получить разрешение на временное проживание, временное убежище на территории России или статус беженца, который позволяет учиться и, самое главное, работать. Огромный запрос, мы сейчас максимально систематизируем эту работу», - рассказал Андрей Воробьёв.

Услуги в Консультационном центре предоставляются в режиме одного окна. Для жителей ЛДНР и Украины они предоставляются бесплатно.

«Это родные нам люди, которые разделяют нашу культуру, традиции, люди, оказавшиеся в очень сложной ситуации. Каждый человек решает, куда дальше он поедет, чем будет он заниматься. Наша задача - предоставить им такую возможность, - отметил Андрей Воробьёв. - Очень многие люди разных профессий помогают чем могут. И гуманитарная помощь, и просто доброе отношение - все имеет значение в нашей жизни. Порядка 32 тыс человек находится сегодня на территории Подмосковья, 1,5 тыс. – проживают в пунктах временного размещения. Кто-то начинает работать, снимать жилье, осваиваться здесь».

В ходе радиоэфира Андрей Воробьев ответил и на вопрос ведущего по поводу введенных персональных санкций со стороны Великобритании.

«Я себя чувствую абсолютно уверенно. Мне кажется, что некоторые увлеклись такой совершенно ненормальной забавой - сделать кому-то неприятное, больно. Но тем самым они вредят, скорее, себе. Наша задача - делать свое дело достойно и заниматься тем, за что мы отвечаем, с любовью и уверенностью в успех», - прокомментировал Андрей Воробьёв.