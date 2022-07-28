ВСУ не создавали плацдармов и переправ через реку Ингулец в Херсонской области — власти

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация, распространяемая украинскими СМИ о контрнаступлении Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Херсон, не соответствует действительности, украинские военнослужащие не форсировали реку Ингулец. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Относительно контрнаступления, которое провалилось, то что сегодня скрывает украинская сторона, вернее неонацисты, которые не считают количество погибших военных, это на самом деле полная ложь. Никто не форсировал никакой Ингулец, никто там не закреплялся, как это пишут некоторые. И самое важное, там как всегда были погибшие среди вооруженных сил Украины. Дезорганизация украинской армии, ложь в эфире — это то, что в ближайшее время делает сегодня украинская сторона. Никто ничего не освобождал, никаких переправ через Ингулец не было, все, что было попытками перейти эту реку, заканчивалось крахом для украинской армии», — сообщил Стремоусов.