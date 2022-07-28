Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.

«Мы не колония, <…> не автономия, не провинция, а <…> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <…> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина — прим. ТАСС) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — сказал Зеленский, стоя на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.

28 июля 2022 года на Украине впервые отмечается День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в прошлом году и отмечается в День крещения Руси (на Украине этот день переименован в День крещения Киевской Руси — Украины).