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НОВОСТИ

Украинский кризис расколол Восточную и Западную Германию - СМИ

11:32 28.07.2022

Кризис на Украине выявил разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, который ранее почти нельзя было увидеть по любым другим вопросам. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.

В материале сказано, что у жителей Запада и Востока Германии разнятся мнения насчёт украинского кризиса. Так, по данным опроса, большинство жителей Восточной Германии (34%) придерживаются мнения, что ФРГ делает слишком много для Киева. На западе Германии, в свою очередь, такого мнения придерживаются 18% респондентов.

Кроме того, на западе ФРГ поставки оружия Киеву поддерживают от 54 до 61% жителей, в то время как на востоке страны этот показатель достигает 32%.  RT

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