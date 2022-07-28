В России выявили 11 515 заражений коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 515 против 9 027 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число заболевших почти вдвое превысило показатель недельной давности и стало максимальным с 13 апреля. Всего с начала пандемии в России выявили 18 565 551 случай заражения.

Число летальных исходов за сутки возросло на 41 против 36 днем ранее, до 382 313, следует из данных штаба.