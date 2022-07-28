0
0
128
НОВОСТИ

В России выявили 11 515 заражений коронавирусом за сутки

12:00 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 515 против 9 027 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число заболевших почти вдвое превысило показатель недельной давности и стало максимальным с 13 апреля. Всего с начала пандемии в России выявили 18 565 551 случай заражения.

Число летальных исходов за сутки возросло на 41 против 36 днем ранее, до 382 313, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 28.07.2022
Су-35С ВКС РФ уничтожил пусковую установку ЗРК С-300 Украины в районе Краматорска — МО РФ
0
29
13:00 28.07.2022
Япония требует от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов
0
37
12:41 28.07.2022
Новые школы Ингушетии оборудуют всем необходимым для успешной учебы и сделают комфортными для детей с ОВЗ
0
75
12:32 28.07.2022
В Великобритании зимой возможны перебои в подаче электроэнергии — Reuters
0
97
12:20 28.07.2022
В Москве выявили 4 477 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
108
12:05 28.07.2022
Киев направил в зону СВО психологов для выявления пророссийских настроений — Марочко
0
139
11:32 28.07.2022
Украинский кризис расколол Восточную и Западную Германию - СМИ
0
203
11:20 28.07.2022
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
0
201
11:05 28.07.2022
ВСУ не создавали плацдармов и переправ через реку Ингулец в Херсонской области — власти
0
208
11:02 28.07.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье 260 семей готовы принять у себя детей из ДНР и ЛНР
0
192

Возврат к списку