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Киев направил в зону СВО психологов для выявления пророссийских настроений — Марочко

12:05 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) располагает данными о том, что украинское командование направило в зону проведения специальной военной операции (СВО) большую группу военных психологов для выявления пророссийски настроенных граждан. Об этом в четверг сказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование отправило в зону проведения СВО большую группу военных психологов. В их задачи входит не только вопрос психологического сопровождения военнослужащих, но и работа с местным населением, — написал Марочко. — Цель — выявление пророссийски настроенных граждан, а также формирование русофобских настроений в обществе».

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