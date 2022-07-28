В Москве выявили 4 477 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 4 477 против 3 673 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 24 февраля, когда было выявлено 4 730 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 811 574 случая заражения.