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В Москве выявили 4 477 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 4 477 против 3 673 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 24 февраля, когда было выявлено 4 730 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 811 574 случая заражения.

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