В Великобритании зимой возможны перебои в подаче электроэнергии — Reuters
12:32 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перебои в подаче электроэнергии могут происходить в Великобритании предстоящей зимой из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на прогноз компании National Grid ESO, являющейся дочерним предприятием компании — оператора единой британской энергосистемы National Grid.
«Несмотря на то, что Великобритания не зависит от российского газа в такой степени, как остальная Европа, очевидно, что прекращение поставок газа в Европу может иметь косвенные последствия, в том числе очень высокие цены», — говорится в отчете. Проведенное компанией моделирование показало, что наиболее напряженный период, вероятно, придется на первую половину декабря. Базовый сценарий предполагает отсутствие перебоев с поставками топлива для электростанций, например газа, и что связи с Европой в энергетической сфере позволят при необходимости обеспечить импорт.
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