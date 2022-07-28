0
0
61
НОВОСТИ

Новые школы Ингушетии оборудуют всем необходимым для успешной учебы и сделают комфортными для детей с ОВЗ

12:41 28.07.2022


7878.jpg
Махмуд-Али Калиматов пообщался с педагогами
и учениками сунженских школ. Фото с сайта www.ingushetia.ru
В городе Сунже идет строительство сразу двух школ на 720 мест. Ход работ на этих объектах проинспектировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Первое общеобразовательное учреждение, которое посетил глава региона, расположено на улице имени Алихана Калиматова, и в дальнейшем будет носить имя Героя России. На возведение этого объекта, стартовавшее в ноябре 2020 года, было выделено свыше 550 млн руб.

В большой четырехэтажной школе, будет все необходимое для комфортного учебного процесса. Большая многофункциональная спортивная площадка обеспечит необходимые условия для занятий командными видами спорта. Не забыли о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - для них в здании два лифта и удобные пандусы. Уже завершены строительные работы, оформляют документацию.

Вторая школа располагается по улице Жукова в Сунже. Начали работы в конце 2020 года. И уже в этом учебном году она откроет двери для учеников. Трехэтажное здание рассчитано на 720 мест. Расположено в активно развивающейся северной части города. На реализацию этого проекта из федерального бюджета было выделено свыше 560 млн руб.

Строительство двух объектов находится под личным контролем главы республики Махмуда-Али Калиматова. Он напомнил о недопустимости ввода зданий в эксплуатацию при наличии хоть каких-то нарушений. «На таких объектах должен быть особый контроль за ходом строительства. Не должно быть такого, чтобы потом пришлось что-то переделывать. Мы и так тратим много средств на капитальный ремонт зданий», - заявил глава Ингушетии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 28.07.2022
Су-35С ВКС РФ уничтожил пусковую установку ЗРК С-300 Украины в районе Краматорска — МО РФ
0
17
13:00 28.07.2022
Япония требует от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов
0
26
12:32 28.07.2022
В Великобритании зимой возможны перебои в подаче электроэнергии — Reuters
0
90
12:20 28.07.2022
В Москве выявили 4 477 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
103
12:05 28.07.2022
Киев направил в зону СВО психологов для выявления пророссийских настроений — Марочко
0
136
12:00 28.07.2022
В России выявили 11 515 заражений коронавирусом за сутки
0
131
11:32 28.07.2022
Украинский кризис расколол Восточную и Западную Германию - СМИ
0
198
11:20 28.07.2022
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
0
197
11:05 28.07.2022
ВСУ не создавали плацдармов и переправ через реку Ингулец в Херсонской области — власти
0
205
11:02 28.07.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье 260 семей готовы принять у себя детей из ДНР и ЛНР
0
189

Возврат к списку