Новые школы Ингушетии оборудуют всем необходимым для успешной учебы и сделают комфортными для детей с ОВЗ
12:41 28.07.2022
|
Махмуд-Али Калиматов пообщался с педагогами
и учениками сунженских школ. Фото с сайта www.ingushetia.ru
В большой четырехэтажной школе, будет все необходимое для комфортного учебного процесса. Большая многофункциональная спортивная площадка обеспечит необходимые условия для занятий командными видами спорта. Не забыли о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - для них в здании два лифта и удобные пандусы. Уже завершены строительные работы, оформляют документацию.
Вторая школа располагается по улице Жукова в Сунже. Начали работы в конце 2020 года. И уже в этом учебном году она откроет двери для учеников. Трехэтажное здание рассчитано на 720 мест. Расположено в активно развивающейся северной части города. На реализацию этого проекта из федерального бюджета было выделено свыше 560 млн руб.
Строительство двух объектов находится под личным контролем главы республики Махмуда-Али Калиматова. Он напомнил о недопустимости ввода зданий в эксплуатацию при наличии хоть каких-то нарушений. «На таких объектах должен быть особый контроль за ходом строительства. Не должно быть такого, чтобы потом пришлось что-то переделывать. Мы и так тратим много средств на капитальный ремонт зданий», - заявил глава Ингушетии.
НОВОСТИ
- 13:05 28.07.2022
- Су-35С ВКС РФ уничтожил пусковую установку ЗРК С-300 Украины в районе Краматорска — МО РФ
- 13:00 28.07.2022
- Япония требует от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов
- 12:32 28.07.2022
- В Великобритании зимой возможны перебои в подаче электроэнергии — Reuters
- 12:20 28.07.2022
- В Москве выявили 4 477 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 28.07.2022
- Киев направил в зону СВО психологов для выявления пророссийских настроений — Марочко
- 12:00 28.07.2022
- В России выявили 11 515 заражений коронавирусом за сутки
- 11:32 28.07.2022
- Украинский кризис расколол Восточную и Западную Германию - СМИ
- 11:20 28.07.2022
- Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
- 11:05 28.07.2022
- ВСУ не создавали плацдармов и переправ через реку Ингулец в Херсонской области — власти
- 11:02 28.07.2022
- Андрей Воробьев: В Подмосковье 260 семей готовы принять у себя детей из ДНР и ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать