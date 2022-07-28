Новые школы Ингушетии оборудуют всем необходимым для успешной учебы и сделают комфортными для детей с ОВЗ

12:41

Махмуд-Али Калиматов пообщался с педагогами

и учениками сунженских школ. Фото с сайта www.ingushetia.ru

В городе Сунже идет строительство сразу двух школ на 720 мест. Ход работ на этих объектах проинспектировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Первое общеобразовательное учреждение, которое посетил глава региона, расположено на улице имени Алихана Калиматова, и в дальнейшем будет носить имя Героя России. На возведение этого объекта, стартовавшее в ноябре 2020 года, было выделено свыше 550 млн руб.

В большой четырехэтажной школе, будет все необходимое для комфортного учебного процесса. Большая многофункциональная спортивная площадка обеспечит необходимые условия для занятий командными видами спорта. Не забыли о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - для них в здании два лифта и удобные пандусы. Уже завершены строительные работы, оформляют документацию.

Вторая школа располагается по улице Жукова в Сунже. Начали работы в конце 2020 года. И уже в этом учебном году она откроет двери для учеников. Трехэтажное здание рассчитано на 720 мест. Расположено в активно развивающейся северной части города. На реализацию этого проекта из федерального бюджета было выделено свыше 560 млн руб.

Строительство двух объектов находится под личным контролем главы республики Махмуда-Али Калиматова. Он напомнил о недопустимости ввода зданий в эксплуатацию при наличии хоть каких-то нарушений. «На таких объектах должен быть особый контроль за ходом строительства. Не должно быть такого, чтобы потом пришлось что-то переделывать. Мы и так тратим много средств на капитальный ремонт зданий», - заявил глава Ингушетии.