Япония требует от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов
13:00 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии потребовало от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов в рамках командно-штабных учений «Восток». Об этом заявил в четверг заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки на регулярной пресс-конференции в Токио.
«Мы в курсе объявления Министерства обороны России. По дипломатическим каналам мы выразили протест и подчеркнули, что действия российской стороны в районе северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов — прим. ТАСС) противоречат позиции нашей страны и являются совершенно неприемлемыми», — отметил он. Исодзаки подчеркнул, что японская сторона «решительно потребовала» от РФ исключить южные Курильские острова из зоны проведения предстоящих учений. Заместитель генерального секретаря кабинета министров также в очередной раз отметил, что Япония с большой обеспокоенностью следит за действиями РФ близ своих границ на фоне ситуации вокруг Украины.
Министерство обороны РФ во вторник объявило, что с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». Как уточнили в Минобороны России, во время учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.
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